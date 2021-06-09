Üye Girişi
Kosova Başbakanı Kurti'den "Bosna Kasabı" Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kosova Başbakanı Kurti'den "Bosna Kasabı" Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

09.06.2021 10:53
Kosova Başbakanı Kurti'den

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Sırbistan onu (Mladic'i) sakladı ve bir kahraman gibi gösterdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Sırbistan onu (Mladic'i) sakladı ve bir kahraman gibi gösterdi. Ancak bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesinin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır." açıklamasında bulundu.

Kurti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Mladic'i "meşhur savaş suçlusu" olarak nitelendiren Kurti, Mladic'in soykırımdan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı.

Kurti, "Sırbistan onu (Mladic'i) sakladı ve bir kahraman gibi gösterdi. Ancak bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesinin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxiu ise bu kararı, hem binlerce aile hem de uluslararası adalet için "iyi bir haber" olarak nitelendirerek, "Bu suç için sadece Mladic değil bu soykırımın faili ve planlayıcısı Sırbistan da suçludur. Slobodan Milosevic önderliğindeki Sırp Devleti, önce Bosna'da olmak üzere Kosova'da da soykırım yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını 8 Haziran 2021'de onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Sırbistan, Hollanda, Kosova, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Kurti'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti 11:55 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti
Evini ateşe veren kadın, 11:49 Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı 11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:31 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:03
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu         
11:44
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova Başbakanı Kurti'den "Bosna Kasabı" Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement