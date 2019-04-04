Son Dakika Haberleri: Kosova Başbakanlığından Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ziyaretine İlişkin Açıklama

Kosova Başbakanlığından Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ziyaretine İlişkin Açıklama

16 dakika önce

- Kosova Başbakanlığından Milli Savunma Bakanı Akar'ın ziyaretine ilişkin açıklamaPRİŞTİNE - Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başbakan Ramush Haradinaj arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

- Kosova Başbakanlığından Milli Savunma Bakanı Akar'ın ziyaretine ilişkin açıklama

PRİŞTİNE - Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başbakan Ramush Haradinaj arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Priştine'de, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar'a Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar eşlik etti.
Görüşme ile ilgili olarak Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Haradinaj'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldıkları, bu ilişkilerin ortak çıkardan olan tüm alanlarda daha ileriye taşınması imkanları üzerinde durdukları belirtildi.
Açıklamada, görüşmede NATO ilkeleri ve standartları uyarınca askeri doktrin ve tecrübe paylaşımının yapılmasının ele alındığı ve Haradinaj'ın Akar'ı NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü vesilesi ile kutladığı, Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askerinin, Kosova'da barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine sağladığı katkılarından dolayı da teşekkür ettiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova ziyareti kapsamında yarın Prizren'de, 1999 yılından bu yana Kosova'da barış ve güvenliği sağlayan Türk askerini ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:46 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Hulusi Akar, Kosova, Güncel
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