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Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları - Son Dakika

Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları

28.05.2021 16:42
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları, System.String[]

Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti.

Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret ederek iki ülkenin ilişkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu.

İlk ziyaret Vali Karadeniz'e

Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Novoberdaliu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, misafiri ile bir süre sohbet ederek, Manisa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, tarım ve sanayisi ile bu alanlarda gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Manisa'yı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Başkonsolos Suzan Novoberdaliu da misafirperverliklerinden dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Vali Karadeniz, Kosova İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu'ye Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Kosova'dan büyükşehire ziyaret

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkonsolos Suzan Novoberdaliu'yu makamda ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, programları kapsamında Manisa'ya ziyarette bulunan Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu makamda ağırladı. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Türkiye ve Kosova'nın tarihi açıdan birbirine olan bağının güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının olduğunu, bu ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Başkanvekili Güzgülü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletirken, Manisa'nın tarihini ve kültürünü simgeleyen hediyeleri Başkonsolosa takdim etti. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ise Kosova'nın haritasını simgeleyen bir hediyeyi Başkanvekili Güzgülü'ne takdim etti. Ziyaret için teşekkürlerini ileten Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Manisa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - MANİSA

Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları
Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları

Karadeniz, İstanbul, Kosova, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kosova Başkonsolosundan Manisa temasları - Son Dakika


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