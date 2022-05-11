Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret

11.05.2022 17:07
Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret

Kosova Belediyeler Birliği üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyet, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Kosova Belediyeler Birliği üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyet, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği organizasyon kapsamında İstanbul'a gelen Kosova Belediyeler Birliği heyeti, Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Kosovalı heyet, ziyarette belediyenin atık yönetimi başta olmak üzere bazı uygulamalar ve çalışmalar konusunda bilgi edindi.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, aralarında belediye başkanları ve uzman isimlerin de bulunduğu heyeti makamında konuk etti. İkili görüşmenin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Heyeti ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Özdemir, "Güzel ve yararlı bir görüşme oldu. Hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İstemeleri durumunda kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapabileceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı. ???????

YORUMLAR
500
Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi Op. Dr. Gültekin Hoş: 'Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk' Op. Dr. Gültekin Hoş: 'Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk' Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı

Abdullah Özdemir, Bağcılar, Marmara, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:07:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement