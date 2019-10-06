Son Dakika Haberleri: Kosova, bugün 7'nci kez sandık başında
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Kosova, bugün 7'nci kez sandık başında

11 dakika önce

Kosova, bugün 7'nci kez sandık başındaEnis TABAK, Prizren (DHA) - NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'a müdahalesiyle Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına giren Kosova'da, seçmenler 7'nci kez sandık başında.

Kosova, bugün 7'nci kez sandık başında

Enis TABAK, Prizren (DHA) - NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'a müdahalesiyle Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına giren Kosova'da, seçmenler 7'nci kez sandık başında.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan erken genel seçimlerde, 1 milyon 739 bin 825 nüfuslu Kosova'da, 1 milyon 972 bin 466 seçmenin oy kullanacağı duyuruldu. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girmek için 20 siyasi parti, 4 ittifak ve Kosovalı Türkleri temsilen tek Türk parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yer alıyor.

Yerel saatle 07.00 ile akşam 19.00'a kadar sürecek olan seçimlerde, 50 bine yakın gözlemcinin görev aldığı belirtildi. Kosova genelinde 2 bin 547 sandık kurulurken, seçmenler, işsizliğe çare bulunulmasını istediler.

Kosova, bugün 7'nci kez sandık başında

Prizren, Kosova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
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