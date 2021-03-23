Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu - Son Dakika

Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

23.03.2021 15:22

Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te Kosova'nın büyükelçilik açması, Ankara'da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.

Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

ANKARA - İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te Kosova'nın büyükelçilik açması, Ankara'da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.

İsrail'in işgalindeki Kudüs'te büyükelçilik açılmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, Ankara'daki Kosova Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Grup adına bir açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Mustafa Sinan, mazlum insanların sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bütün ülkelerde kaos oluşturulup, Müslümanların zor durumda olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti sarf eden bir atmosfer içerisinde yaşıyoruz ne yazık ki. Bu atmosferde Müslümanlar çok zor durumdadır. ve bu kaosu çoğaltabilmek için birçok organizasyon yapıyorlar. Bu organizasyonu yapanlar ne yazık ki küresel güçler. Bizler bir araya gelerek, Ankara'daki ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak burada yapılan bir yanlışlığı dile getireceğiz. Bütün zalimlerin ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Siyonist rejimin işgal ettiği Kudüs'teki kutsal mekan olan yerlerde kendi ideolojilerine ait insanların, yerleri zorla gasp edilen yerlerde siyonistler dünyadaki bütün elçilikleri buraya getirmeye çalışıyorlar. Bizler bunun yanlış olduğunu dile getireceğiz ve bundan sonraki Kosova hükümetinin de bu yanlıştan geri döneceğine inanarak oradaki kardeşlerimize de bir uyarı mesajı ileteceğiz" dedi.

"Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinde yeni bir hamle yapmak için hazırlanıyor"

Memur-Sen İl Başkanı Zahit Şahin ise özgürlüğün Kudüs'ün hakkı olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto ediyoruz. İnsanlık tarihinin en kanlı dönemindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinde yeni bir hamle yapmak için hazırlanıyor. Bunu gören, tarihi gerçekleri bilen, dünyadan bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere bugün buradayız. Kudüs'ü işgal eden İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD be bunlara sessiz kalanların hedefi de niyeti de bellidir. Özgürlük Kudüs'ün hakkıdır. Bizler Kudüs'ün iradesini yansıtmak için buradayız. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eğer insanı özgürleştirecek söz söyleyebileceksek, müstebik iktidarlar yerle yeksan olur. Tam da bu yüzden özgür Kudüs diyoruz. Tam da bu yüzden kahrolsun Siyonizm diyoruz. Tam da bu yüzden bağımsız Filistin diyoruz. ABD tarafından sözde barış planını kabul etmiyoruz. Bu sözde plan İsrail için zulme destek, Filistin için ölüm demektir" diye konuştu.

"İnsanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke"

İnanç Özgürlüğü Platformu adına konuşan Zeynel Abidin Özkan da, bütün mazlum insanların Siyonist İsrail çetesi ve onun hizmetlisi olan İngiltere ve ABD tahakkümünden kurtularak hür ve bağımsız yaşamasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Tüm dünyada ve aynı zamanda Kosova'daki ihtilaflı meseleleri kendileri için büyük bir fırsata çeviren Siyonist İsrail ve avaneleri, yerli işbirlikçileri çabaları ile Kosova'da iktidar boşluğu oluşturarak fırsattan istifade edip Kudüs'te Kosova'nın büyükelçiliğini açtırmışlardır. Bizler nasıl ki Kosova bağımsızlık savaşında canımız pahasına Kosova'ya sahip çıktıysak, bugün ve her zaman olduğu gibi işgal altındaki Filistin'e sahip çıkıyor ve Siyonist işgalciler başta Kudüs olmak üzere bu toprakları terk edene kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi bu vesile ile bir kere daha dile getiriyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin işgalden kurtulacağı günü sabırsızlıkla bekleyen bizler, Kosova hükümetinin yaptığı bu vahim hatadan bir an önce döneceğine yürekten inanıyoruz. Bizler sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak Kosova hükümetinin Kudüs'te elçilik açmış olmasının insanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke oluşturacağına inanıyor ve bir an önce bu yanlış karardan geri dönülmesi talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından grup olaysız dağıldı.

Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

Kosova, Ankara, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei