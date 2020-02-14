Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Meclis Başkanı Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.



Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı Dr. Vjosa Osmani-Sadriu'yu yeni görevi dolayısıyla kutlamak adına makamında ziyaret etti. Yeni Meclis Başkanı'nı kutlayan Büyükelçi Sakar, Türk devletinin, Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki birçok alanda iş birliğini derinleştirme niyetini de dile getirdi.



Kosova Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Sakar'ın, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek sağlayacağını belirttiği ve Türkiye'nin, Kosova'nın güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini vurguladığı belirtildi.



Meclis Başkanı Vjosa Osmani-Sadriu, ziyaret ve sunulan iş birliği için minnettarlığını ifade ederek, Meclis Başkanı olarak Kosova Meclisi ile TBMM arasında parlamenter diplomasinin işlevlilik kazanmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. - PRİŞTİNE