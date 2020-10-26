Kosova Büyükelçisi Turgutlu'da park açılışına katıldı - Son Dakika

Kosova Büyükelçisi Turgutlu'da park açılışına katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Turgutlu'da misafir etti

MANİSA - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli'yi belediyede ağırladı. Belediyedeki ziyaretin ardından Başkan Çetin Akın ve Büyükelçi Dugolli Arnavut Zeynel Parkının açılışına katıldı. Açılışın sonrasında ise Başkan Çetin Akın Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ile birlikte Turgutlu'nun pek çok noktasına ziyaret gerçekleştirdi.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarete Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Belediyedeki ziyaretin sonunda Başkan Çetin Akın ve Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli birbirlerine hediye takdim etti.

Turgutlu Belediyesindeki ziyaretin ardından Bozkurt Mahallesindeki Milli Mücadelenin Turgutlu'daki kahramanlarından biri olan Arnavut Zeynel'in isminin verilerek ölümsüzleştirildiği parkın açılışına Başkan Çetin Akın, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, Arnavut Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Arnavut Zeynel'in akrabaları katıldı. Arnavut Zeynel Parkının açılışının sonrasında Başkan Çetin Akın, Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ile birlikte Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ve Camiönü Kıraathanelerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, meclis üyeleri de Başkan Çetin Akın ve Büyükelçi Ilir Dugolli'ye ziyaretlerinde eşlik etti.

Günün sonunda ise Başkan Çetin Akın Büyükelçisi Dugolli ile birlikte Turgutlu Kent Müzesini gezdi ve Büyükelçiye Turgutlu'nun tarihi ile Milli Mücadele Dönemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli'nin ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ilir Dugolli'yi Turgutlu'muzda ağırladık. Sayın Büyükelçimizle gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bununla birlikte Kent Müzemizi de Büyükelçimiz Ilir Dugolli ile birlikte gezerek Turgutlumuzun tarihini ve Milli Mücadele Dönemi hakkında bilgileri paylaştık. Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ilir Dugolli'ye ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.