Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi - Son Dakika
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Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi

6 saat önce

Kosova'da korona virüsü vak'asına rastlanmamasına rağmen halkta oluşan panik nedeniyle ülke genelindeki camilerde Cuma hutbesinde vatandaşlara virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi verildi.

Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi, System.String[]

Kosova'da korona virüsü vak'asına rastlanmamasına rağmen halkta oluşan panik nedeniyle ülke genelindeki camilerde Cuma hutbesinde vatandaşlara virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi verildi.

Korona virüsünün görülmediği ülkelerden biri olan Kosova'da, küresel salgın haline gelen korona nedeniyle vatandaşlarda endişe hakim. Virüsün her an Kosova'da da görülebileceği kaygısını yaşayan halk için Kosova İslam Birliği harekete geçti. Kosova Müftülüğü Cuma namazı hutbesinin tümüyle korona virüsüne ayrılmasına karar verdi. Ülkenin tüm camilerinde Cuma namazı öncesi ve sonrasında korona virüsünden korunma yollarına dikkat çekildi. Hükümetin virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla vatandaşların kalabalıklardan uzak durması tavsiyesine rağmen camileri dolduran Kosovalılara korona virüsü hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Başkent Priştine'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami İmamı Bahri Sejdiu, virüsün yaydığı tehlikeye ciddiyetle yaklaşım gösterilmesini ve Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği tüm tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı. Hutbede ayrıca, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda el yıkama gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kalabalıktan uzak durulması ve panik yapılmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Cuma namazını kılan vatandaşlardan Şerafettin Ömer, hutbede virüs konusunun ele alınmasını önemli bulduğunu belirterek, "Hutbenin temel konusunun korona virüsünün ne kadar tehlikeli olduğunu ve ilk sırada sağlığa önem verilmesinin altı çizildi. Zaten insanlar İslam'da 5 kere abdest alır ve temizliğe son derece önem verir. Panik yapmama konusunda insanlar uyarıldı" dedi.

Albin Kelmendi ise Kosova İslam Birliği'nin de gündemine virüsü almasının çok etkili olacağına inandığını ifade ederek camilerde virüs hakkında vaaz verilmesinin isabetli bir karar olduğunu kaydetti.

İsuf Gashi de halkta paniğin mevcut olmasına rağmen tedbirlerin sonuna kadar uygulanmasının gerektiğini ifade etti.

(İHA)

İslam Birliği, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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