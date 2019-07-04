Kosova cinayetle suçlanan Sırp politikacı için uluslararası yakalama emri çıkardı
1 saat önce
Kosova, siyasi cinayetle suçlanan Kosovalı bir Sırp siyasetçi hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı
Kosova
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
, cinayetle suçlanan Kosovalı Sırp siyasetçi Milan
Radoicic hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı.
Savcılık Belgrad
yönetimine yakınlığıyla tanınan Milan Radoicic hakkında 'ciddi şüpheler'in oluşmasından dolayı emrin çıkarıldığını belirtti. Radoicic, 2018'de cinayete kurban giden Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver
Ivanoviç'in öldürülmesinde rol almakla suçlanmasının ardından Sırbistan'a kaçmıştı.
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