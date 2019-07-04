Son Dakika Haberleri: Kosova cinayetle suçlanan Sırp politikacı için uluslararası yakalama emri çıkardı
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Kosova cinayetle suçlanan Sırp politikacı için uluslararası yakalama emri çıkardı

1 saat önce

Kosova, siyasi cinayetle suçlanan Kosovalı bir Sırp siyasetçi hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı

Kosova cinayetle suçlanan Sırp politikacı için uluslararası yakalama emri çıkardı, System.String[]
Kosova, cinayetle suçlanan Kosovalı Sırp siyasetçi Milan Radoicic hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı.

Savcılık Belgrad yönetimine yakınlığıyla tanınan Milan Radoicic hakkında 'ciddi şüpheler'in oluşmasından dolayı emrin çıkarıldığını belirtti. Radoicic, 2018'de cinayete kurban giden Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver Ivanoviç'in öldürülmesinde rol almakla suçlanmasının ardından Sırbistan'a kaçmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Kosova, Milan, Dünya
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