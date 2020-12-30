Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi - Son Dakika

Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi

30.12.2020 23:09
Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi, System.String[]

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, başkent Priştine'de İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmenin ana konularından biri, her iki ülkedeki salgın durumuydu.

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, başkent Priştine'de İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmenin ana konularından biri, her iki ülkedeki salgın durumuydu. Burada, vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa sürede Covid-19 aşısı sağlanması konusunda İtalya ile yakın iş birliği için Bakan Di Maio'nun desteğini aldım" dedi.

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, resmi ziyaret için ülkeye gelen İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu başkent Priştine'de ağırladı. Bakan Stublla, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile korona virüs aşılarının Kosovalılara mümkün olan en kısa sürede sağlanması konusunda iş birliği yollarını görüştüğünü açıkladı. İtalyan Bakan Di Maio ile Kosova'daki mevcut durumu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Kosova Dışişleri Bakanı Stublla, iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğin her alanda arttırılmasının imkanları üzerinde durduklarını söyledi. Stublla, "Görüşmenin kaçınılmaz olarak ana konularından biri, her iki ülkedeki salgın durumuydu. Burada, vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa sürede Covid-19 aşısı sağlanması konusunda İtalya ile yakın iş birliği için Bakan Di Maio'nun desteğini aldım" ifadelerini kullandı.

Bakan Stublla, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun 2021'in ilk yarısında Batı Balkan ülkelerine aşı sağlanması konusunda özel bir hat oluşturmak için İtalya'nın Avrupa Komisyonu ile yoğun bir şekilde çalışacağına söz verdiğini aktardı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerini yeni yıl nedeniyle ziyaret etti.

(İHA)

Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi
Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan, İtalya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova Covid-19 aşısı için İtalya'dan yardım istedi - Son Dakika


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