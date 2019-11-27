Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Arnavutluk'un Durs şehrini ziyaret eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlar, Arnavutluk'un televizyon kanalı A2'nin kameralarına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi dün sabah Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Durs şehrini ziyaret etti. Thaçi ziyareti kapsamında deprem bölgesinde basına açıklama yaptığı sırada, 5,6 büyüklüğünde deprem daha oldu. Deprem sırasında yaşanan panik anları ise Arnavutluk'un televizyon kanalı A2'nin kameralarına yansıdı.

Merkezi Arnavutluk'un Durs şehri olan deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ Yunanistan , Sırbistan'da da hissedildi. Deprem büyüklüğünün ise 5,6 olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaptığı anlar

-Deprem anları

-Yaşanan panik