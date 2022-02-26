Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu: " Türkiye ile ilişkileri daha ileri noktaya taşımalıyız" - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, "Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret ilişkiler oldukça pozitif ancak her zaman bu ilişkileri geliştirmek daha ileri noktalara taşımak mümkün." ifadesini kullandı.

İki ülkeden iş insanlarının katılarak iş fırsatlarını konuştuğu Türkiye-Kosova İş Konseyi Çalışma Yemeği İstanbul'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yemekte konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, "Türkiye'ye olan ziyaretimizin ticari ilişkilerin daha da iyi noktalara taşınması açısından önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Kosova'yı ve Türkiye'yi daha da yakınlaştırmak ve iş birliğimizde nasıl daha iyi noktalara taşırız diye öğrenmek için Türk ve Kosovalı iş insanlarını dinlemek istiyoruz.Türkiye ve Kosova arasında muhteşem bir potansiyel var bunu kullanmalıyız" dedi.

Türkiye'nin ve Kosova'nın iki tarafın iş insanları için çok önemli pazarlar olduğunu ifade eden Sadriu, şunları kaydetti:

"Özellikle Kosovalı şirketlerin Türkiye pazarına girmesi ve Türk şirketleri için ise Kosova'daki fırsatları daha fazla keşfetmek açısından iki ülke arasındaki mükemmel bir alan var. Bunu burada iş insanlarımız konuşacak.Ben burada Kosova'nın mükemmel bir pazar olduğu mesajını yeniden vurgulamak amacıyla bulunuyorum. Kosova bütün iş insanları için harika yatırım fırsatları barındıran bir pazar."

Sadriu, iki ülkenin son derece olumlu seyreden ticari ilişkilerine dikkati çekerek "Türkiye ve Kosova arasındaki ticaret ilişkileri oldukça pozitif ancak her zaman bu ilişkileri geliştirmek daha ileri noktalara götürmek mümkün. Bugün de burada daha iyi ve daha fazla bir ticaret için bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sadriu, Kosova'nın yaptığı anlaşmayla birlikte Avrupa Birliği pazarına serbest ulaşım sağladığını belirterek, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Kosova'nın Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığını hatırlatan Sadriu, ülkenin konumu ve hayata geçirdiği anlaşmalarla Kosova'nın sağlam ekonomik büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Sadriu, bu yıl itibarıyla Kosova'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda ciddi bir artış olduğunu kaydederek, "Bu yatırımlar genellikle Almanya, İsviçre ve Türkiye'den geliyor. Yatırımcıların Kosova'ya olan ilgisi ise sürekli artmaya devam ediyor." dedi.

Kosova'nın ithalata bağımlılığını azaltmak amacıyla ülkenin ihracat odaklı yatırımları öncelediğini ifade eden Sadriu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz ihracat odaklı yatırımlar. Doğru yatırımların yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması adına yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Burada da bu amaçla bulunuyoruz. İş dünyasını dinlemek ve bunu Türk iş dünyasıyla birlikte gerçekleştirmenin en iyi yolunu öğrenmek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz."

Sadriu, Kosova'nın eğitimli insan kaynağına ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu belirterek, Kosova'da önemli ihracat fırsatları olduğunu söyledi.

-"Daha fazla Türk yatırımcının Kosova'ya yatırım yaptığını görmekten çok mutluyuz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz da konuşmasında, Kosova delegasyonunu Türk İş insanlarını bir araya getirmekten ötürü mutluluk duyduklarını belirtti.

2005 yılından bu yana Kosova'da iş yapan bir iş insanı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kosova'nın ilk Türk sanayi yatırımcısı olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bölgede özel sektörün güçlendirilmesiyle sağlanabileceğine inanıyorum. Hem ortak tarihimiz ve kültürümüz hem de ekonomik ilişkilerimiz açısından Kosova bizim için özel bir öneme sahiptir. Maalesef ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz potansiyelinin altında kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda hızlı bir şekilde arttığını görmekten memnun olduklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin Kosova'nın toplam ithalatındaki payı yüzde 13 civarındadır. Türkiye bu oranla Kosova'nın ithalatında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin artmasının yanı sıra, her yıl daha fazla Türk yatırımcının Kosova'ya yatırım yaptığını ve yatırım yapmak istediğini görmekten çok mutluyuz."