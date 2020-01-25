Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Kosova, Türkiye ve halkının yanındadır" - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Kosova, Türkiye ve halkının yanındadır"

6 saat önce

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkesinin Türkiye hükümeti ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi:

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkesinin Türkiye hükümeti ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Thaçi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti.

Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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