Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de Kosova Özel Savcılığı'nda ifade verecek - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de Kosova Özel Savcılığı'nda ifade verecek

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianame kapsamında, 1998-1999 yılları arasında savaş suçu işledikleri öne sürülen Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin (LDK) Genel Başkanı Kadri Veseli'nin, Lahey'de ifade...

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianame kapsamında, 1998-1999 yılları arasında savaş suçu işledikleri öne sürülen Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin (LDK) Genel Başkanı Kadri Veseli'nin, Lahey'de ifade vermesi bekleniyor. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve LDK Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında 1998-1999 yılları arasında 'insanlığa karşı savaş suçu işledikleri' gerekçesiyle, Lahey'de bulunan Kosova Özel Savcılığı 10 maddelik bir iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin bugün Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı'nda ifade vereceği öğrenildi. Dün Arnavutluk üzerinden Lahey'e giden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'yi mahkemede avukatı Geoffrey Nice'nin savunacağı ifade edildi. Bugün düzenlenecek duruşmada, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi yanı sıra Kosova Demokrat Partisi'nin (LDK) Genel Başkanı Kadri Veseli'nin de ifade vermesi bekleniyor. İddianamede, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve LDK Partisi Başkanı Veseli'nin 1998 ila 1999 yılları arası 100'e yakın cinayetten sorumlu oldukları iddia ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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