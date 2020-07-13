Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey Özel Savcılığına ifade veriyor - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, uluslararası savaş suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcısı'na ifade vermek üzere Lahey'e gitti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, kısa bir süre önce Özel Mahkeme Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianamede savaş suçu işlemekle itham edilmişti. Thaçi, savcıya ifade vermek için geldiği Lahey'deki Özel Mahkeme önünde kendisi ve PDK lideri Kadri Veseli hakkında hazırlanan iddianameyi protesto eden bir grup Arnavut tarafından karşılandı. Grup "UÇK", "UÇK ", "Thaçi", şeklinde slogan attı. Mahkeme binasına girmeden önce az sayıda medya mensubuna açıklama yapan Thaçi, "Bugün hayalini kurduğum ve uğruna savaştığım değere saygı duyuyorum. Bu değer, eşit haklara, çok uluslu bir topluma ve hukukun üstünlüğüne dayanan bağımsız, özgür bir Kosova'nın kurulmasıydı. Oğlum, ailem, halkım ve devletim için yeni bir sınama ile karşı karşıya kalmaya hazırım. Hiç kimse geçmişi yeniden yazamaz. Bu özgürlüğün bedelidir. Barışa, gerçeğe ve adalete inanıyorum. Tüm komşularla diyaloga ve iyi ilişkilere inanıyorum. Kosova bir başarı öyküsüdür ve Kosova ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Thaçi, Özel Mahkeme binası önünde yaptığı açıklamada Kosova'nın hedefinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üyelik ve ABD ile kalıcı dostluğun devam etmesi olduğunu kaydetti.

(İHA)