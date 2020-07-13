Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin ifadesi 6 saat sürdü - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin ifadesi 6 saat sürdü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin şüpheli sıfatıyla Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcısı'na verdiği ifade 6 saatin ardından sona erdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin şüpheli sıfatıyla Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcısı'na verdiği ifade 6 saatin ardından sona erdi.

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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, kısa bir süre önce Özel Mahkeme Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianamede savaş suçu işlemekle itham edilmişti. Thaçi, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcısı'na ifade verdi. Cumhurbaşkanının ifadesi 6 saat sürdü. Thaçi, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, yarın da ifade vermeye devam edeceğini belirtti. Thaçi, savcıların Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) ile ilgili bilgi edinmeye hevesli olduğunu söyledi.


Öte yandan, Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından bu yana yaklaşık 40 eski UÇK mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti. Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla Kosova'nın eski Başbakanı Ramush Haradinaj'ı ifadeye çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti. - PRİŞTİNE

Cumhurbaşkanı, Haşim Taçi, Kosova, Lahey, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin ifadesi 6 saat sürdü - Son Dakika

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23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
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