Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Blinken ile ikili ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Blinken ile ikili ve bölgesel konuları görüştü

27.07.2022 08:32
Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Blinken ile ikili ve bölgesel konuları görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Rusya'nın Avrupa'yı Batı Balkanlar üzerinden istikrarsızlaştırmaya devam edeceğini ve bu nedenle bölgede ABD'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Rusya'nın Avrupa'yı Batı Balkanlar üzerinden istikrarsızlaştırmaya devam edeceğini ve bu nedenle bölgede ABD'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Başbakanı Albin Kurti, ABD Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkilerimiz sadece vazgeçilmez değil, aynı zamanda özgürlüğümüze ulaşmak bizim için varoluşsaldı. Bağımsızlığımızı elde edene kadar bağımsızlık yolculuğumuz sırasında varoluşsal olmaya devam etti ve gelişen bir demokrasi olarak büyürken bugün bile böyle olmaya devam ediyor." dedi.

Kosovalı lider, ülkesinin demokratik dünyanın bir araya geldiğinde tiranlığa ve soykırımcı rejimlere karşı neler başarabileceğinin bir örneği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yirmi yıl önce o zaman yanımızda durduğunuz gibi, bugün de Ukrayna'nın yanındasınız. Bu nedenle, ABD ve Avrupa Birliğinin aynı gün uyguladığı yaptırımları hemen kabul ederek gösterdiğimiz gibi, Kosova halkının da Ukrayna'nın yanında olduğu konusunda Kosova adına sizi temin etmek istiyorum. Tabii ki bölge ülkelerinin tümüne bu konudaki çağrımızı yineliyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı Batı Balkanlar üzerinden de istikrarsızlaştırmaya çalışmaya devam edeceğini anlatan Osmani, "Rusya'nın ve bölgedeki vekillerinin planlarının durdurulması için ABD'nin ve Avrupalı ??müttefiklerimizin sarsılmaz desteğine ihtiyacımız devam edecek. Bu nedenle, demokrasiyi savunmada öncüler olarak, ülkemizin temelleri olan ortak değerlerimizi savunmada başarılı olduğumuzdan emin olmak için Biden yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken ise yaptığı açıklamada, iki ülkenin ithalat konusunda birlikte çalıştığını belitti.

Blinken, "Risk altındaki Afganları cömertçe ağırladığınız, Rusya'nın saldırganlığıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya ilk günden beri verdiğiniz güçlü destek, ev sahipliği de dahil olmak üzere Demokrasi Zirvesi'nde yaptığınız çalışmalar için tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

ABD'li bakan, Kosovalı liderlerin Millennium Challenge Corporation ile özellikle yenilenebilir enerji inşa etme konusunda önemli bir sözleşme imzalayacaklarını hatırlatarak, iklimin yanı sıra bölgesel kritik güvenlik konularını da ele alacaklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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