Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mamuşa Belediyesini ziyaret etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Osmani'ye Mamuşa ziyaretinde Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan eşlik etti.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osmani, Mamuşa halkının beraber yaşama, topluluklar arası entegrasyon konularında Kosova'da örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kosova'nın bağımsızlığından itibaren Mamuşa'nın her alanda geliştiğini ifade eden Osmani, "Mamuşa, Kosova Cumhuriyeti'nin her yerinde takip edilmesi gereken bir örnek. Ortak çıkarlarımız, zorluklarımız olduğu için ancak birlikte yürüdüğümüzde bunlarla başa çıkmada başarıya ulaşabiliriz." dedi.

Son dönemde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gelişmelere de değinen Osmani, şunları kaydetti:

"Kuzeyde yaşayan Sırp topluluğuna Rus-Sırp propagandasına kapılmaması için çağrıda bulunmak istiyorum. Kosova kurumlarının tüm vatandaşlarına eşit olarak tek bir amacı var, tüm vatandaşlara kanun önünde aynı muamelenin yapılması. Araç plakalarını değiştirerek Miloseviç döneminden olanları kaldırıp, Kosova Cumhuriyeti yasaları tarafından tanınanları ücretsiz olarak takma gibi olağanüstü fırsatlara sahipler. Maalesef onlar her gün suç örgütleri ve çeteler tarafından tehdit ediliyorlar. Polisimiz sizi korumak için orada. Bizim tarafımızdan hiçbir zaman tehdit edilmediler ve edilmeyecekler. Ayrım yapmadan hepinizi korumak için orada varız."

Belediye Başkanı Krasniçi de Cumhurbaşkanı Osmani ile Mamuşa halkının karşılaştığı sorunlara çözümler bulma noktasında görüştüklerini söyleyerek, "Özellikle Mamuşa Belediyesinin en büyük sorunu olan içme suyu konusunda cumhurbaşkanından destek istedik. İçme suyu sorununun mevcut durumu hakkında bilgi verdik ve soruna çözüm bulma konusunda destek göreceğiz." dedi.

Osmani, ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), UN Women iş birliğinde Mamuşa'da kadınlara yönelik düzenlediği kursları ziyaret ederken, YEE Kosova Müdürü Mehmet Ülker'den kurslar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin Mamuşa ziyareti çiftçilerle görüşmesiyle son buldu.