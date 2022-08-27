Kosovalı üst düzey yetkililer, Sırbistan ile varılan anlaşmadan memnun

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil, tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varılması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılana kadar verdikleri destekten dolayı ABD ve Avrupa Birliğine (AB) teşekkür etti.

Kosova'nın karşılıklı tanıma konusundaki kararlılığını da sürdüreceğine işaret eden Osmani, "Dolaşım özgürlüğü, demokratik toplumların ve Avrupa değerlerinin temelidir. Kosova Cumhuriyeti her geçen gün barış ve istikrara daha fazla katkı sağlıyor. ABD ve Avrupa Birliğine destekleyici rolleri için teşekkürler. Karşılıklı tanıma konusundaki taahhüdümüzü duraksamadan sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

Başbakan Kurti de gün içinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir Alman medyasına verdiği röportajda "Mütekabiliyet ilkeli çözümlerin ruhu olmalıdır" ifadesini kullandığını aktardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan sorunla ilgili anlaşmayı, sosyal medyadan duyurmuştu.

Borrell, AB kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad- Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülkenin anlaştığını, Sırbistan'ın Kosova kimliği taşıyanlar için giriş/çıkış belgelerini kaldıracağını, Kosova'nın da Sırbistan kimliği taşıyanlar için bu belgeleri istemeyeceğini açıklamıştı.

Bunun ardından tarafların, gerilime neden olan diğer karar olan "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili anlaşmaya varması bekleniyor.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartları ile Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sorunun çözümü için taraflar arasında AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında görüşmeler yapılıyordu.