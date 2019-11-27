Son Dakika Haberleri: Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ
Son Dakika Güncel Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ

6 saat önce

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ

Cumhurbaşkanı, Haşim Taçi, Kosova, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:07 Kaynak: AA
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