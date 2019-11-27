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Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (2)
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Deprem anı DIRAÇ (AA) – Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:47 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Deprem anı DIRAÇ (AA) – Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
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