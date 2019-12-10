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Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü yürüyüşü

6 saat önce

Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte ülkede etkili olan hava kirliliğine tepki gösterildi.

Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü yürüyüşü, System.String[]

Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte ülkede etkili olan hava kirliliğine tepki gösterildi.


Kosova'da sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşü ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı. "İnsan hakları için uyan" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yağmurlu havanın etkili olmasına rağmen yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcıların birçoğu ülkede etkili olan hava kirliliğine dikkat çekmek için maske taktı. Priştine'nin ana caddesinde düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşün sonunda yapılan konuşmada sivil toplum kuruluşları adına konuşan Jeta Xhara, temiz havanın temel insan haklarından biri olduğu vurgulayarak sorunun çözümü için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği ifade etti. Xhara, hastalanma korkusu olmadan nefes almanın, temel insan haklarından biri olduğunun altını çizdi. Ormanlarda yasa dışı ağaç kesilmesi, derelere borular döşenerek küçük hidro santrallerin yapımının da insan haklarını ihlal eden unsurlar olduğunu öne süren Xhara, "20 yıl önce bu meydanda düşmana karşı protesto yürüyüşleri düzenliyorduk. Şimdi en büyük düşmanımız hava kirliliği oldu" ifadesini kullanarak Kosova'da insanların diğer ülkelere kıyasla 10 yıl daha az yaşam sürdüğüne dikkat çekti.


Kosova'daki hava kirliliği tepki çekiyor


Kosova Ombudsmanı Hilmi Jashari ise kirli hava, nehir yataklarının bozulması, toprakların zehirli maddelerle kirlenmesi ve ormanlarda bulunan ağaçların kesilmesinin, Kosova vatandaşlarının kaygılarını artıran ciddi sorunlar olduğunu hatırlattı. Söz konusu sorunların insan haklarıyla doğrudan alakalı olduğunu kaydeden Jashari, savcıları ve mahkemeleri göreve davet etti. Savcıların ve mahkemelerin, görülen davalarda çevre ile ilgili konulara öncelik vermediğini belirten Kosova Ombudsmanı Hilmi Jashari, dünyanın en kirli havasını teneffüs etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. - PRİŞTİNE

Aralık, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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