Kosova'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu - Son Dakika

Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar dünyanın dört bir yanında anılmaya devam ediyor. Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2015'te restore edilen Priştine Yaşar Paşa Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okundu.

Düzenlenen programa, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Türkiye'nin Kosova'daki kurum ile kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin Kosova Büyükelçiliği Din Müşavirliği tarafından tertiplenen geniş katılımlı mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Priştine'de Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler tarafından hatim duası yapılmasının ardından darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dualar edildi.

Şehitler için Yaşar Paşa Camii'nde okunan selanın ardından cemaate konuşma yapan Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesinde mukaddes değerlerin arkasında gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduklarını belirtti. Akın, "İhanet şebekesi olan bu örgüt istiklal ve istikbalimizi hedef almıştır. Vatanımıza devletimize ve aziz milletimizin canına kastetmiştir. Unutmayalım ki FETÖ İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrip etmiştir. Aramıza fitne ve fesat tohumlarını ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir" dedi.

(Ercan Kasap/İHA)