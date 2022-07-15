Kosova'da "15 Temmuz ve İnsan" tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz ve İnsan" tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) destekleriyle Prizren "Art Theatre" tiyatrosu tarafından "AAB Faruk Begolli" sahnesinde düzenlenen gösterime, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, YEE Kosova Müdürü Mehmet Ülker ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün, var olduğu tüm ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

FETÖ'nün Türkiye'de yaptıklarını, başka ülkelerde de tekrarlayabileceği uyarısında bulunan Sakar, "Soydaşlarımızın da 15 Temmuz gecesi yaşananlara gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Ülkemiz, FETÖ ile mücadelesini geçmiş yıllarda olduğu gibi kararlılıkla sürdürürken soydaşlarımızın da Kosovalı dostlarımızı FETÖ'nün gerçek yüzü hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerinden ve Kosova'yı, bu teröristler için güvenli bir liman haline gelmemesi için uyarmayı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da Kosova Türk toplumu olarak FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Bizlere burada düşen görev de bu bölücülere, gözü dönmüşlere karşı kararlı bir tutum sergilemektir. Her zaman olduğu gibi ana ülkemizin, devlet büyüklerimizin yanında durarak bu davada var gücümüzle mücadeleye desteklerimizi sunmaktır." diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren tiyatro gösteriminin ardından, "15 Temmuz Demokrasi şehitleri" anısına "Orkide Kadınlar Derneği" tarafından gökyüzüne 251 balon bırakıldı ve davetlilere helva ikramında bulunuldu.