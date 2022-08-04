Kosova'da savaş suçu işlemekle suçlanan komutan, Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Kosova'da savaş suçu işlemekle suçlanan komutan, Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı oldu

04.08.2022 19:33
Kosova'da savaş suçu işlemekle suçlanan komutan, Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı oldu

Kosova'da 1999'da yaşanan savaşta komutan olarak görev yapan Bozidar Delic, Sırbistan Ulusal Meclisi'nin yeni başkan yardımcısı seçildi.

Kosova'da 1999'da yaşanan savaşta komutan olarak görev yapan Bozidar Delic, Sırbistan Ulusal Meclisi'nin yeni başkan yardımcısı seçildi.

Yugoslavya Ordusunun emekli generali ve Kosova köylerinde korkunç saldırılarda bulunan 549. Motorize Tugayının Komutanı Delic, Sırbistan Meclisinin yedi başkan yardımcısından biri olarak seçildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Delic'in tugay komutanı olduğunu inkar etmediği, ancak savaş suçları işlediği yönündeki suçlamaları reddettiği belirtildi.

Sırbistan'da yeni Meclis Başkanı ise Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) adayı Vladimir Orlic oldu.

Ülkede 3 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından yeni meclis görevine başlarken, yeni hükümetin de 90 gün içerisinde kurulması bekleniyor.

3 Nisan'daki seçimleri Vucic kazandı

Sırbistan'da yapılan seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlarıyla 6 milyon 500 bin olarak aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Vucic oyların yüzde 58,55'ini almış, parlamento seçimlerinde ise Vucic'in SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" ittifakının oy oranı yüzde 42,92 olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'da savaş suçu işlemekle suçlanan komutan, Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
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