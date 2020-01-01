Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Son Dakika
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Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı

6 saat önce

Kosova'da 2020 havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı, System.String[]

Kosova'da 2020 havai fişek gösterisiyle kutlandı. Yeni yıla büyük umutlarla giren Kosovalılar, 2019'un yorgunluğunu eğlenerek atmaya çalıştı.

Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Şadırvan meydanında eksi 6 derece soğukta toplanan birçok kişi, saatlerin gece yarısını gösterdiği esnada havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. 2020 yılıyla ilgili DHA'ya konuşan Kosovalılar, Kosova'da her geçen yıl işsizliğin arttığını ve gençlerin çareyi Avrupa ülkelerine gitmekte bulduğunu söyledi. Kosovalılar, 2019 yılının Kosova açısından önemli bir yıl olduğunu ve 2020 yılında özellikle vizelerin kaldırılması konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı kararın önemli olduğunu belirtti. Belediyesi tarafından günler öncesinden merkez caddelerin süslendiği Prizren'de, Şadırvan meydanında kurulan dev çam ağacı etrafında toplanan Kosovalılar, 2020 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.


Prizren, Kosova, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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