Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Kosova'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı bir konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Kosova'nın güney bölgesinde bulunan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı bir konser düzenlendi. 1951 yılında Kosovalı Türkler tarafından kurulan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'nde düzenlenen konserde pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda davetli yer aldı. Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Çocuk Korosu'nun düzenlendiği konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi ve Atatürk'e ithafen yazılan şiirler okundu.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nevzat Şundo, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'de olduğu gibi Kosova'da da kutlandığını söyledi. Koroda yer alan çocuklar da Atatürk'ü anmak için bu geceyi düzenlediklerini söyledi. Konserde, 'Vardar Ovası', 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı'nın yanı sıra Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkılar yer aldı.