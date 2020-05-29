Kosova'da 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Kosova'da 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Kosova'da yaklaşık 3 ay koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapanan camilerin cemaatle ibadete açılmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılındı.
Kosova'da yaklaşık 3 ay koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapanan camilerin cemaatle ibadete açılmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılındı.
Kosova'da ilk koronavirüs vakasının 13 Mart tarihinde görülmesi ardından camiler cemaate kapatıldı. Yaklaşık 3 ay sonra Kosova İslam Birliği'nin camilerde cemaatle namaz kılınmasına izin vermesi ardından bugün Kosova'da ilk cuma namazı kılındı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Cami'inde kılınan cuma namazına yoğun cemaat katıldı. Öte yandan salgına bin üzerinde kişinin yakalandığı Kosova'da bu güne kadar 30 kişi hayatını kaybederken, 700'e yakın kişi de iyileşti.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:44 Kaynak: DHA
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