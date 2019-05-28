Son Dakika Haberleri: Kosova'da 564 yıllık camiye çirkin saldırı
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Kosova'da 564 yıllık camiye çirkin saldırı

28 dakika önce

Kosova'da Osmanlı döneminden kalma Balkanların ilk cami olarak kabul edilen tarihi Namazgah Cami (Kırık Camii), kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Kosova'da 564 yıllık camiye çirkin saldırı, System.String[]
Kosova'da Osmanlı döneminden kalma Balkanların ilk cami olarak kabul edilen tarihi Namazgah Cami (Kırık Camii), kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.


 

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de yer alan ve 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Kosova'yı fethettikten sonra ordusuyla ilk Cuma namazını kıldığı, üstü açık olan Namazgah Cami'nin hutbe sütunları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.


 

Cami, Eski Yugoslavya döneminde harabeydi ve 1999 yılında Türk askerinin Kosova'ya girmesi sonrası ülkede görevli Türk Taburu'ndaki personelin ve T.C Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle onarıldı.


 

Namazgah Cami'nin saldırıya uğraması, Kosova'da büyük tepki topladı. Saldırıyla ilgili DHA'ya konuşan Prizren İl Müftüsü Besim Berişa, Ramazan ayında böyle bir ibadethaneye yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Yapılan bu saldırının buradaki Müslümanlara ve Türk halkına yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Berişa, Namazgah Cami'nin Osmanlı'nın Balkanlara girmesiyle Kosova'da yapmış olduğu ilk dini ibadethane olduğunu vurguladı.


 

Bölgede yaşayan vatandaşlar da camiye yapılan bu çirkin saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Tarihi caminin son yıllarda bakımının da yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, cami çevresindeki otların insan boyunu geçtiğini ve cami bahçesindeki abdest çeşmelerinin etrafının da çöp yığını olduğunu söyledi.


- Tabak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:30 Kaynak: DHA
Kosova, Dünya
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