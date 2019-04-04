Son Dakika Haberleri: Kosova'da Ahıra Giren Ayı Koyunlara Saldırdı

Kosova'da Ahıra Giren Ayı Koyunlara Saldırdı

1 saat önce

Kosova'da ahırın kapısını kırıp içeri giren ayı, 28 koyun ve kuzuyu telef etti.

Kosova'da Ahıra Giren Ayı Koyunlara Saldırdı, System.String[]
Kosova'da ahırın kapısını kırıp içeri giren ayı, 28 koyun ve kuzuyu telef etti.

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren Belediyesine bağlı Pousko köyündeki bir çiftçinin ahırına giren aç ayı, ahırda bulunan 28 koyun ve kuzuya saldırdı.

Hayvanların sahibi Ramel Demiri, son günlerde ayının sık sık köye indiğini, havaya ateş ederek kaçırdıklarını; ancak önceki gün sabah erken saatlerde tekrar köye inen ayının ahırın kapısını kırarak içeri girdiğini ve 28 adet koyun ve kuzuyu telef ettiğini söyledi. Köy halkı olarak geceleri nöbet tutmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Demiri, ayı avlamanın yasak olmasından dolayı ayıyı öldüremediklerini, mağdur olduklarını söyledi.

Köyün çobanı da geçtiğimiz günlerde aynı ayı tarafından saldırıya uğradığını ancak, köpekleri sayesinde ayıdan kurtulmayı başardığını söyledi. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:00 Kaynak: DHA

Sabah, Prizren, Kosova, Dünya
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