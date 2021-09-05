Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı

Başkent Priştine'de ilginç bir olay yaşandı. 4 gündür midesinde Nokia 3310 ile yaşayan kimliği açıklanmayan bir hasta duyanları şaşkına çevirdi.

FACEBOOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Pazartesi günü ameliyata alınan hastanın midesindeki telefon, doktor Skender Teljaku'nun önderliğindeki ekiple çıkarıldı. Teljaku, telefonun fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, doktorun gönderisinde endoskopi röntgenlerinin de fotoğrafları yer aldı. Teljaku, ameliyatta hastanın karnını açmadan özel endoskopi cihazları kullanarak telefonu üç parça halinde çıkardıklarını söyledi.

EN TEHLİKELİ PARÇA BATARYA

Doktor, telefonun en tehlikeli parçasının batarya olduğunu, bunun patlayıp organlara tehlikeli kimyasallar bulaştırabileceğini ifade etti. Hastanın telefonu nasıl ve neden yuttuğuysa bilinmiyor.

TÜM DÜNYADA DAYANAKLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia'nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı.