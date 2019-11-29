Kosova'da, Arnavutluk depremi kurbanları için cuma hutbesi

Kosova İslam Birliği, cuma namazı hutbesini, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere adadı. Okunan hutbeyle birlikte Kosova'nın tüm camilerinde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, depremzedeler için para toplandı.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından bir yardım eli de komşu Kosova'dan geldi. Kosova'daki camilerde, Arnavutluk'taki depremde hayatını kaybedenler için hutbe okundu. Başkent Priştine'nin Osmanlı'dan kalan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazı öncesinde okunan hutbede, cami imami Ethem Sopjani, yardım ve dayanışmanın İslam'da önde gelen ilkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, deprem felaketinin göğüslenebilmesi için yardım ve dayanışmanın ön plana çıkmasının zaruri olduğunu belirtti. Gerçek Müslümanların iyilikte de kötülükte de bir, beraber ve dayanışma içinde zorluklarla karşı karşıya kalanlara yardım etmenin görevi olduğunu hatırlatan Sopjani, "Bir müminin, doğal afet gibi musibetlerde sabrı ve tevekkülü, en büyük hazinesidir" dedi.

Okunan hutbede, yardım ve dayanışmanın İslam öğretilerinin ilkelerinden söz edildi. Kosova İslam Birliğinin kararıyla bugün Kosova'nın tüm camilerinde okunan hutbede, mağdurlara yardım elinin uzatılmasının önemine değinildi.

Hutbenin okunmasının ardından cuma namazı kılındı. Müminler daha sonra cami avlusunda Kosova İslam Birliği görevlilerin eşliğinde Arnavutluk'taki depremzedelere yardım adına para bağışladı. Kosova İslam Birliğinin deprem hakkında hutbe okutması ve bağış toplamasını isabetli bir davranış olarak değerlendiren müminlerden Rami Micaj, mağdur olanlara yardım edilmesinin bir borç olduğunu belirtti. Diğer bir mümin Shefki Halimi, zorda olanlara yardım edilmesinin, bir Müslümanın en büyük özelliği olduğunu kaydetti.

Cami ve Priştine İslam Birliği Başkanı olan Ethem Sopjani, Arnavutluk'taki depremzedelere barış yapılmasına gösterilen ilgiden dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek Kosova İslam Birliğinin de deprem felaketinde mağdur olanlarla dayanışma içinde olunması ve yardım gönderilmesi konusunda katkı sağlamayı bir görev olarak bildiğini kaydetti. İmam Sopjani, gerek İslam Birliği gerek ise müminler olarak yardımlara devam edeceklerini söyledi.

(İHA)