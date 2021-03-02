- Kosova'da azınlık topluluklardan seçim protestosu- "Seçimlere hile karıştırıldı" - Son Dakika

- Kosova'da azınlık topluluklardan seçim protestosu

"Seçimlere hile karıştırıldı"

PRİŞTİNE - Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken parlamento seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden azınlık gruplar protesto gerçekleştirdi.

Kosovalı Boşnak "Naşa İnicijativa" (Bizim Girişimimiz) sivil toplum kuruluşunun girişimi ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle azınlıktaki topluluklar, 14 Şubat'ta gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle başkent Priştine'de protesto düzenledi. Kosovalı Sırpları temsil eden siyasi partilerden Sırp Listesi'nin Boşnak, Roman, Mısırlı ve Aşkalilerin oylarını manipüle ederek seçimlere gölge düşürüldüğü iddiasıyla toplanan azınlık topluluk mensupları trafiğe kapalı ana caddede yürüyüşe geçti. Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı yürüyüşte Zahir Pajaziti Meydanı'ndan İskender Bey Meydanına kadar yürüyen protestocular, "demokrasi sınavdan düştü", "haklarımızı başkalarına yedirtmeyiz", "oylara hile karıştırılmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Polisinin eşlik ettiği yürüyüşte Kosova ve Bosna Hersek bayrakları da yer aldı.

"Protestoyu parlamentoda garanti altına alınan milletvekili koltuklarının gasp edilmesine karşı düzenledik"

Kosova Başbakanlığı önüne gelen protestocular yaptıkları konuşmalarda, azınlıktaki topluluk mensuplarının oylarına hile karıştırdığı gerekçesiyle Sırp Listesi Partisine suçlamalar yöneltti. Oyların gasp edilmesinin Sırp olmayan toplulukların adil temsilini tehlikeye attığına dikkat çekilerek azınlıktaki toplulukların, oy istismarını önlemek için tüm hakları kullanacakları vurgulandı. Protesto yürüyüşünü düzenleyen "Naşa İnicijativa" yetkililerinden Osman Djurdjeviç yaptığı konuşmada, "Bu protestoyu parlamentoda garanti altına alınan milletvekili koltuklarının gasp edilmesine karşı düzenledik. Gasp, meclisteki çoğunluk olmayan toplulukların etkin temsilini engelleyen bir seçim mühendisliği sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Buna şiddetle karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kosova'da 14 Şubat seçimlerinde Sırp belediye ve köylerinde Sırp seçmeni, Boşnak, Goralı, Roman ve diğer azınlıktaki topluluk adaylarına oy kullanarak azınlıktaki milletvekillerinin Sırp partisine katılımı sağlandığı yönünde şüpheler oluşurken, bunun üzerine bazı Boşnak milletvekillerinin Sırp oylarıyla milletvekilliği kazandığı, Sırbistan'ın söz konusu milletvekillerini etkisi altına aldığı iddia edildi.

Toplam 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde 20 sandalye azınlıktaki topluluklara ayrılıyor.