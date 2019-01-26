Son Dakika Haberleri: Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

7 dakika önce

Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Kosova'nın Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, Kosova'nın Breziviça kayak merkezinde kayak yaptığı sırada çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

 

Çığ altında cansız bedenine ulaşılan Daci'nin kimliği tespit edildikten sonra, olay yerinde bulunan kolluk kuvvetlerince resmi açıklama yapıldı. Kosova Kayak Federasyonu da, kar yağışının 'Kartal Yuvası' olarak adlandırılan bölgede iki kişinin kayak yaptıkları sırada düştüğünü bildirdi. Arian Daci ile birlikte çığ altında kalan diğer kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

Daci, kazadan saatler önce arkadaşlarıyla birlikte çektiği özçekimi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

 

Hayatını kaybeden Daci, şu anda Kosova Bilim Akademisi Başkanı olarak görev yapan; Kosova Cumhuriyeti eski Meclis başkanlarından Necat Daci'nin oğluydu. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

Kosova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı

Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 23:24:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]