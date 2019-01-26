Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, ülkenin ünlü kayak merkezinde kayak yaparken çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
Kosova
Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, ülkenin ünlü kayak merkezinde kayak yaparken çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
Kosova'da yüzlerce kayakçının çekim merkezi olan Brezotitsa kış tatil merkezinde Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı 40 yaşındaki Arian Daci, kayak yaparken üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kosova Bilimler Akademisi Başkanı ve eski Meclis Başkanı Nexhat Daci'nin oğlu olan Arian Daci ile kayak yapan bir arkadaşı ise son anda kurtuldu.
Kurtarma ekipleri Daci'nin cansız bedeninin 5 metre kalınlıktaki karın altından çıkarıldığını duyurdu. Daci'nin kayakçılara yasak olan bölgede kayak yaparken üzerine gelen çığ altında kaldığı, cesedinin olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı açıklandı.
Detaylı incelemelerin yapılması amacıyla kayak merkezinin 2 günlüğüne ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan Kosova liderleri, Daci'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesine taziye mesajları gönderdi. - PRİŞTİNE
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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