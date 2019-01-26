Son Dakika Haberleri: Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, ülkenin ünlü kayak merkezinde kayak yaparken çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, ülkenin ünlü kayak merkezinde kayak yaparken çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Kosova'da yüzlerce kayakçının çekim merkezi olan Brezotitsa kış tatil merkezinde Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı 40 yaşındaki Arian Daci, kayak yaparken üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kosova Bilimler Akademisi Başkanı ve eski Meclis Başkanı Nexhat Daci'nin oğlu olan Arian Daci ile kayak yapan bir arkadaşı ise son anda kurtuldu.

Kurtarma ekipleri Daci'nin cansız bedeninin 5 metre kalınlıktaki karın altından çıkarıldığını duyurdu. Daci'nin kayakçılara yasak olan bölgede kayak yaparken üzerine gelen çığ altında kaldığı, cesedinin olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı açıklandı.

Detaylı incelemelerin yapılması amacıyla kayak merkezinin 2 günlüğüne ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan Kosova liderleri, Daci'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesine taziye mesajları gönderdi. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Kosova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı Tören Sırasında Fenalaşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'na İlk Müdahaleyi AK Parti'li Belediye Başkan Adayı Yaptı

19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 01:04:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]