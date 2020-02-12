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Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek
6 saat önce
Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı
Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı.
Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:45
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