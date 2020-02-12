Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek - Son Dakika
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Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek

6 saat önce

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı

Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek, System.String[]

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı.


Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı.

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Avrupa, Kosova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:45 
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