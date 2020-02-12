Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı.



Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı.