Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu
1 saat önce
Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın istifası sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.
Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın savaş suçuyla itham edilmesinin ardından istifa etmesi sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.
Kosova'da geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamada oy çoğunluğu ile meclis kendini feshetmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:00
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