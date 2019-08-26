Son Dakika Haberleri: Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu
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Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu

1 saat önce

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın istifası sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu, System.String[]

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın savaş suçuyla itham edilmesinin ardından istifa etmesi sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.


Kosova'da geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamada oy çoğunluğu ile meclis kendini feshetmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

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Kosova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:00 
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