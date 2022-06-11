Kosova'da "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma" konferansı düzenlendi

11.06.2022 19:08
Kosova'da "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma" konferansı düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma" başlıklı Balkanlar Liderlik Konferansı düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma" başlıklı Balkanlar Liderlik Konferansı düzenlendi.

Kosova Hükümeti himayelerinde Evrensel Barış Federasyonu (UPF) tarafından düzenlenen konferansa Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgeden eski cumhurbaşkanları, eski başbakanların yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel katıldı.

Kurti, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın Slobodan Milosevic rejimi sırasında hem Arnavutlara hem de Sırplara zarar veren suçlar işlediğini anımsatarak, bu suçların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, uzlaşma sağlanması için adalet ve bağışlanma aranması gerektiğini söyledi.

UPF ve onun barış elçilerinin, çatışma çözümü, barış inşası ve barışı koruma alanında son derece önemli bir rol oynadıklarını ve oynamaya devam ettiklerini anlatan Kurti, "Barışın iyi bir dostu, savaşa ve kışkırtıcı şovenizmlere kayıtsız kalan ve ona haksız ve zarar verici tavizler veren değil, yeni çatışmaları önleyen ve eski çatışmaların yeniden canlandırılmasından kaçınmaya kendini adamış kişidir." dedi.

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Alfred Moisiu ise Kosova ile Sırbistan arasındaki donmuş anlaşmazlığın sonsuz uzamasının bölgesel istikrara hizmet etmediğini kaydetti.

Sırbistan'ın, Rusya'nın yardımıyla, Kosova'nın uluslararası kurumlara üyeliğini engellediğini dile getiren Moisiu, "Avrupa Birliği üye ülkeleri de kurallar koymalı, bu gönüllü bir birliktir, kendi ilkeleri vardır ancak temel sorunlarda anlayış gerekir. Çünkü, az değil 5 AB üyesi ülke, Kosova'yı tanımıyor. Bu eksiklik bence sadece bir anormallik değil, aynı zamanda Sırp ve Rus politikacılar için de ilham verici." diye konuştu.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic de Kosova devletinin bir gerçek olduğunu ve bu şekilde tanınması gerektiğini vurguladı.

Mesic, Slobodan Milosevic'in, "Yugoslavya için savaştığı yalanıyla" dünyayı kandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O Sırpları da kandırdı. Hiçbir zaman etnik olarak saf bir Büyük Sırbistan istediğini söylemedi, bunu hiçbir zaman söylemedi, ancak Sırpların tek ülkede yaşadığını ve tek ülkede yaşamaya devam edeceklerini söyledi. Aslında onun hedefi, etnik olarak saf Büyük Sırbistan'dı. Siz Kosova'dakiler bunu en iyi şekilde hissetmişsinizdir."

Yüksel: "AA'nın Balkan servisleri, kısa sürede bölgesel medyada önemli bir aktör haline geldi"

Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel ise "Balkanlar'da gazeteciliğin güvenilirliğini artırmak" konulu panelde konuştu.

Yüksel, AA olarak Balkanlara ve bölgenin etkileyici siyasi, tarihi ve kültürel mirasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansının ilk yurt dışı bölge müdürlüğünü Saraybosna'da 2012 yılında faaliyete geçirdiklerini anımsatan Yüksel, "İlk yabancı dilde haber yayınlarımız Arnavutça, Makedonca Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça oldu. Ajansın Balkan servisleri, zaman içinde bölgedeki başkentlerde ve şehirlerde kurduğu ofisler ve muhabir ağı ile kısa sürede bölgesel medyada önemli bir aktör haline geldi." dedi.

Yüksel, Arnavutçanın, kurulduğu 2015 yılından bu yana yayınladığı 123 binin üzerinde haber, 48 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 26 binin üzerinde görüntü ile Balkan ülkelerinde en önemli haber kaynakları arasında yer aldığını vurgulayarak, "Ajansın Makedonca servisiyle birlikte Üsküp'te faaliyet gösteren Arnavutça servisimizin haberleri her gün yaklaşık 50 bölgesel medya tarafından kullanılmaktadır." diye konuştu.

Haber ajansı olarak doğru olmaya, bilgi vermeye ve yalan haber, yanlış kavram ve yanlış bilgilendirme ile mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Yüksel, AA olarak bununla mücadele etmek için birkaç proje çalışması yaptıklarını aktardı.

Yüksel, AA olarak Balkanlar ve ötesinde abone ve iş ortaklarının sayısını artırmayı ve içerik kalitesini artırmak için sabırsızlandıklarını sözlerine ekledi.

Konferansın açılışında, eski Kosova cumhurbaşkanlarından Fatmir Seydiu, eski Sırbistan Cumhurbaşkanlarından Natasa Micic, eski Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Avusturya merkezli Avrupa Güvenlik ve Politika Enstitüsü Başkanı Werner Fasslabend da birer konuşma yaptı.

Konferans, "KosovaPress" haber ajansı, Washington Time Foundation, Barış İçin Uluslararası Medya Derneği (IMAP) ve Uluslararası Barış için Gençlik ve Öğrenci Derneği (IASYP) ortaklığında düzenlendi.

Açılış konuşmalarının yanı sıra konferansta "Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma", "Balkanlar'da gazeteciliğin güvenilirliğini artırmak", "Çatışma Durumlarında Etik Habercilik", "Gençlik etkileşimi ve Balkanların geleceği" konularında paneller düzenlendi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Balkanlar, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da 'Batı Balkanlarda Barış, Güvenlik ve Kalkınma' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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