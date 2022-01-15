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Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi

15.01.2022 18:01
Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün ve halklar arasındaki çatışmasızlık halinin korunması çağrısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün ve halklar arasındaki çatışmasızlık halinin korunması çağrısıyla yürüyüş düzenlendi.

"NAŠA Inicijativa" adlı STK tarafından, Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe yüze yakın kişi katıldı.

Ellerinde Bosna Hersek bayrakları taşıyan göstericiler, "Kosova, Bosna Hersek'in yanındadır", "Barış ve hoşgörüyü koruyun" ve "Boşnaklar var olduğu sürece Bosna da var olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından organizatörler tarafından okunan açıklamada, Bosna Hersek'in bölünmesine yönelik yapılan çağrıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Din ve ırk gözetmeksizin, Bosna Hersek'te yaşayan ve ülkedeki barışa katkı sunan herkes için bu yürüyüşün düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çok ırklı ve çok kültürlü Prizren şehri adına ve aslında tüm Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler, Romanlar ve Prizren'in diğer vatandaşları adına, Bosna Hersek'in yanında olduğumuzu ve sınırların yeniden çizilmesini asla kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Boşnaklara her şeyin dayatılabileceği günler geride kalmıştır. Biz bir arada yaşama, anlayış ve karşılıklı saygı için varız ve bize saygı duyan ve bizi eşit gören herkesle iş birliği yapmaya hazırız.".

Yaklaşık bir saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 9 Ocakta anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnaklara ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi

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Prizren, Kosova, Ocak, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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