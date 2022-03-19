Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi

19.03.2022 17:07
Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın Prizren şehrinde satranç turnuvası ve resim sergisi gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın Prizren şehrinde satranç turnuvası ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Fatih Cansız, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutan Yardımcısı Tümgeneral Enver Cikaqi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Damka, gençlere yönelik bu aktivitelerle Çanakkale ruhunun yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin doğru strateji yardımıyla kazanıldığı için satranç turnuvası düzenlemenin önemini vurgulayan Damka, şunları kaydetti:

"1915'te Çanakkale'de de gerçekten bir satranç stratejisi düzenlenmiş ve bu strateji sayesinde belki o gün o savaş kazanılmış. Nusret Mayın Gemisi 1 gün önce stratejik olarak o mayınları döşemeseydi belki o sonuca ulaşılamayacaktı. Dolayısıyla bu stratejik hamleler her zaman hayatımızda olacaktır. Kosova olarak hem Çanakkale'de hem de Kosova savaşında vermiş olduğumuz şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum."

Çanakkale'nin Türkiye ile Balkan halklarının ortak mirası olduğunu söyleyen Albay Cansız ise "Anadolu'daki kardeşlerine yardım etmek, onlarla birlikte mücadele etmek için Balkanlar'ın dört bir yanından Çanakkale'ye gelerek, kardeşleriyle omuz omuza yiğitçe çarpışan, şehit ve gazi olan askerlerin cesaretini ve aziz hatıralarını ebediyete kadar minnetle taşıyacağız. Çanakkale Savaşları'na katılan, şehit ve gazi olan Kosovalı Türk, Boşnak, Goralı, Rom, Aşkali ve Arnavut kökenli kardeşlerimizin bu aziz hatırası Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğun tarihteki eşsiz bir örneğidir." diye konuştu.

Tören, satranç turnuvasında ve resim sergisinde başarılı olan öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi
Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi
Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi
Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi - Son Dakika
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