Kosova'da Dünya Romanlar Günü nedeniyle konser verildi - Son Dakika
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Kosova'da Dünya Romanlar Günü nedeniyle konser verildi

06.04.2022 00:26
Kosova'da Dünya Romanlar Günü nedeniyle konser verildi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Durmiş Aslano Derneği tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla konser verildi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Durmiş Aslano Derneği tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla konser verildi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı iş birliğinde Prizren Kültür Evi'nde düzenlenen konsere, Kosova Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emiliya Recepi, Durmiş Aslano Derneği Başkanı Fatmir Menekşe, KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Fatih Cansız, Milletvekili Ercan Galuşi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Türkiye'nin Prizren Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Albay Fatih Cansız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı'dan günümüze Türkiye ile Kosova arasında altı asrı aşan ortak kültür ve tarihin önemine dikkati çekti.

Kosova'daki yaşantının bir parçası olabilmesi için tüm topluluklara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Cansız, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak bu ülkeyi seven, sorunlarıyla dertlenip çözüm ve öneri sunan, daha güzel bir Kosova için mücadele eden, bu ülkeye sahip çıkan derneklerimizle her türlü iş birliğini memnuniyetle sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Recepi de konuşmasında Kosova Hükümeti'nin önyargılar olmadan, tüm toplulukların sosyal hayata entegre olabileceği vizyonundan bahsetti. Recepi, "Hepimizin eğitim görme ve onurlu bir şekilde kimliğimizi temsil etme hakkımız var." dedi.

Milletvekili Galuşi ise Romanların yüzyıllardır boğuşmak zorunda kaldıkları acı ve zorlukları seslendirilen şarkılarla aktardıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Roman vatandaşlar seslendirilen parçalara eşlik ederek, kendi kültürlerine özgü oyunlar oynadı.

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Prizren, Konser, Kosova, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da Dünya Romanlar Günü nedeniyle konser verildi - Son Dakika


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