Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi - Son Dakika

Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi

06.01.2021 16:19

Kosova'nın tarihi şehirlerinde Prizren'in en eski Osmanlı eseri özelliğini taşıyan Namazgah, çevre düzenlemesiyle yeni görünüme kavuştu.

Kosova'nın tarihi şehirlerinde Prizren'in en eski Osmanlı eseri özelliğini taşıyan Namazgah, çevre düzenlemesiyle yeni görünüme kavuştu.

Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri tarafından gerçekleştirilen Prizren Namazgah Çevre Düzenlemesi Projesi'nin açılışı yapıldı. Osmanlı Devleti'nin 500 yıla yakın hüküm sürdüğü ve bugün bağımsız bir ülke olan Kosova'nın hemen her köşesinde görülmesi mümkün olan Osmanlı dönemine ait eser olan ve Prizren halkı arasında "Kırık Cami" olarak da anılan Namazgah'ın çevre düzenlemesi projesinin açılışına, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Fikrim Damka, T.C. Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Savaş Yanar ve diğer davetliler katıldı. Açılışın ardından davetliler Namazgah avlusunda fidan dikti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar törenin ardından yaptığı açıklamada, Prizren kenti için hem Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik ve tarihi açısından önemli bir mekanda bulunduklarını belirterek, bizim Kosova'daki ortak tarihimiz açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu kentin turistik bir şehir olarak gelişmesi için önemli bir yer olduğunu kaydeden Büyükelçi Sakar, projenin hayata geçirilmesi vesilesiyle Kosova'da görev yapan Türk askeri ve Türk Ordusu'na teşekkür etti. Büyükelçi Sakar, "Temsil Heyeti Başkanımız Savaş Yanar Albayın şahsında bütün Türk askerlerine, bütün Türk Ordusu'na teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Türk askerleri dünyanın döert bir yanında, sadece barışa, istikrarar katkıda bulunmuyorlar, Kosova'da yıllardır gördüğümüz gibi Türkiye'nin, bulundukları ülkelerde ilişkilerinin geliştirilmesine tarihi kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesine de katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da Türk askeri ve burada görev yapan diğer Türk kurumları ile bu kurumların başında bulunan yetkililere, gerçekleştirilen proje nedeniyle teşekkürlerini ifade ederek, bu ilk proje değil, şimdiye kadar eğitim, sağlık, kültür ve tarihi miras olmak üzere 195 projenin hayata geçirildiğini anımsattı. Prizren'in en eski Osmanlı eseri olan namazgah'ın, pandemi nedeniyle sekteye uğrayan turizmin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Türkiye tarafından finanse edilen Namazgah çevre düzenlemesi projesi kapsamında, yürüyüş yollarına andezit taşı döşendi. Çevre duvarları ve aydınlatma direklerinin bakımları yapılırken banklar, çöp kovaları ve tarihi çeşmenin muslukları yenilendi.

Barındırdığı tarihi yapılarla Kosova'nın önemli turizm şehirlerinden Prizren'de 21 Haziran 1455 tarihinde Osmanlı tarafından fethinin ardından ilk Cuma namazının kılınması için yaptırılan Namazgah Camisi, bugün şehrin önemli turistik mekanlarından biri.

(İHA)

Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi
Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi

Prizren, Osmanlı, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'da en eski Osmanlı eserlerinden Namazgah'a yeni çevre düzenlemesi - Son Dakika


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