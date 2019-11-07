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Kosova'da erken parlamento seçimi sonuçları açıklandı

6 saat önce

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bir aylık bir gecikme ile ülkede 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Kosova'da erken parlamento seçimi sonuçları açıklandı, System.String[]

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bir aylık bir gecikme ile ülkede 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, resmi sonuçlara göre seçimlerden birinci parti çıkan ve oyların yüzde 26.15'ini alan Vetvendosje Hareketi'nin 32 milletvekilinin Kosova Meclisinde yer alacağını açıkladı. Bu partiyi takip eden ve oyların yüzde 24.45'ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 21,16'sını alan PDK 25 milletvekili, oyların yüzde 11.47'sini kazanan AAK- PSD koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6.75'ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi'nde temsil edilecek. Yüzde 5'lik barajı geçemeyen Nisma-AKR-PD koalisyonu meclis dışında kaldı.

TÜRK PARTİSİNDEN 2 MİLLETVEKİLİ

Kosova Türklerinin tek siyasi partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Kosova Meclisinde 2 milletvekili ile temsil edilecek. Kosova Türklerini Kosova Meclisi'nde 7'nci dönemde Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka temsil edecek.

KDTP geçen genel seçimlere kıyasla bu seçimlerde bin 200 daha az oy aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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