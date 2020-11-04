Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın - Son Dakika

Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın

04.11.2020 15:29

Kosova'nın eski meclis başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski sözcüsü Yakup Krasniçi'nin evine baskın düzenleniyor.

Kosova'nın eski meclis başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski sözcüsü Yakup Krasniçi'nin evine baskın düzenleniyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Priştine'de aralarında Krasniçi'nin evinin de bulunduğu farklı lokasyonlara baskın düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ileriki saatlerde daha fazla detay paylaşılacağı açıklandı.

Krasniçi'nin evindeki baskın 6 saatten fazla devam ediyor.

Kosova'daki savaş sırasında UÇK'nin sözcülük görevini sürdüren Krasniçi, savaş sonrasında Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) üyesi olarak Kosova Meclis Başkanlığına seçildi. Krasniçi, Ulusal Sosyal Demokrat Girişim Konseyi'nin başkanlığını yürütüyor.

Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın
Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın
Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın
Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın

Yakup Krasniçi, Meclis Başkanı, Hollanda, Kosova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın - Son Dakika


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