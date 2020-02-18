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Kosova'da eski polis, ailesini öldürüp intihar etti
7 saat önce
Kosova'nın Gilan şehrinde daha önce trafik polis olarak çalışan bir kadın, anne ve babası ile iki kardeşini öldürükten sonra intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Kosova'nın Gilan şehrinde daha önce trafik polis olarak çalışan bir kadın, anne ve babası ile iki kardeşini öldürükten sonra intihar etti.
Valdete Bllaca isimli kadının daha önce trafik polis memuru olduğu ancak psikolojik sorunları nedeniyle polislikten ihraç edilerek polis merkezinin idare biriminde çalışmaya başladığı belirtildi. Gilan Temel Savcılığı kadının, anne ve babası ile iki erkek kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.
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