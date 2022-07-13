Kosova'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Prizren Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki temsilciliklerinde darbe girişiminin unutulmaması ve örgütün faal olduğu ülkelerde farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlendiğini belirtti.

FETÖ'nün Türkiye'de yaptıklarının, faal olduğu diğer ülkelerde de gerçekleştirme ihtimalinin ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlatan Şen, "FETÖ'nün Türkiye dışındaki yapılanmasıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. Terör örgütü sözde eğitim, sağlık, STK'ler gibi yapıların kisvesi ve maskesi altında yurt dışındaki faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Kosova'daki yapılanmasıyla mücadelede gelinen son durumu da paylaşan Şen, şunları kaydetti:

"Yapılanmasının bulunduğu ülkelerde adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığını vurgulamak isterim. Biz de FETÖ terör örgütünün yapılanmasının bulunduğu dost ülkelere bu tehdide karşı uyarmaktayız. Kosova'da maalesef FETÖ terör örgütü iltisaklı okullar hala varlığını sürdürmektedir. Biz Kosova makamlarından sürekli bu okulların kapatılması için talepte ve girişimlerde bulunmaktayız. Ayrıca Kosova makamlarından Kosova'daki FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilmesi ve adaletin yerini bulunması için taleplerimiz sürmektedir. Kosova'dan, FETÖ ile mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olmasını bekliyoruz."

Şen, son dönemlerde yeni nesil terör örgütü olarak nitelendirebilecek FETÖ'ye karşı uluslararası alanda farkındalığın arttığını da bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu salonunda açılan sergi, 15 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Öte yandan, Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.