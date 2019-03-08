Son Dakika Haberleri: Kosova'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Kamerada

Kosova'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Kamerada

29 dakika önce

Kosova'nın Gilan şehrinde un yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu şehir merkezinde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kosova'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Kamerada, System.String[]
Kosova'nın Gilan şehrinde un yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu şehir merkezinde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Gilan İl Polisi Sözcüsü İsmet Hashani, un yüklü bir kamyonun freninin boşalması sonucu; kamyonun merkezdeki araçlara çarptığını; 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların Gilan Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyleyen Hashani, bazı yaralıların ise durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Freni boşalayan kamyonun cadde hızla ilerlemesi ve yaptığı kaza bir vatandaş tarafından kaydedildi. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Kosova, Dünya
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