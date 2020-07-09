Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: "İddianame kabul edilemez" - Son Dakika

Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: "İddianame kabul edilemez"

Kosova'da gaziler, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye tepki amacıyla sokaklara döküldü.

Kosova'da gaziler, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye tepki amacıyla sokaklara döküldü.

BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu

Kosova'da gaziler, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesinin hazırladığı iddianameyi protesto etti. Başkent Priştine'de "Kurtuluş Savaşını Korumak" sloganıyla gerçekleştirilen protestoda gazilere yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı protestoda gaziler, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun özgürlük savaşının lekelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Dernekleri Başkanı Hysni Gucati, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkanı Kadri Veseli'ye karşı Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Savcının eyleminin pervasız ve haksız olduğunu öne süren Gucati, "Sırbistan ve müttefikleri tarafından 20 yıldan bu yana UÇK'ya karşı yapılan haksız ve tek taraflı suçlamalara karşı çıkmak için olağanüstü şartlarda Kosova'nın dört bir yanında bir araya geldik. UÇK liderlerine yönelik suçlamaların yapılması medeni dünyayı şaşırttı" ifadelerini kullandı. Gucati tek taraflı davranan ve şüpheli kararlar alan bu iddianameyi kabul etmediklerini belirterek mahkemenin iddianame hakkındaki kararının Kosova'ya ve özgürlüğüne doğrudan saldırıyı teşkil ettiğini vurguladı.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoya gösterisine Shaban Etemi, kurtuluş savaşının liderlerine yapılan suçlamalarla kurtuluş savaşına leke atılmak istendiğini ve buna da müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rabije Ayeti ise Kosova Kurtuluş Ordusu ve komutanları ile ilgili oynanan oyunların Sırbistan'ın bir kurgusu olduğunu öne sürdü. Eski UÇK Albayı Bina Gashi de düzenledikleri protestonun sadece uyarı niteliğinde olduğunu ve protestolara devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu protesto, Kosova'nın birçok şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

Öte yandan hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Thaçi ve Veseli'nin Kosova'daki savaşta savaş suçu işlediği ve 100 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü. 10 maddelik iddianamede Thaçi ve Veseli'nin, insanlığa karşı bir dizi suç, yasa dışı cinayetler, kişilerin ortadan kaldırılması, işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları belirtilmişti. İddianamede söz konusu suçlardan Arnavut, Sırp, Roman ve siyasi rakiplerin etkilendiği ifade edilmişti.

Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, 1998-1999 yıllarında Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık yapmıştı. Savaş sonrası dönemde de Thaçi ile Veseli, önemli görevlerde bulunmuştu. Thaçi şu anda Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken, daha önce Kosova Meclis Başkanı görevinde bulunan Kadri Veseli de muhalefet partisi PDK'nın genel başkanlık görevini yürütüyor.

(Ercan Kasap/İHA)

Cumhurbaşkanı, Kosova, Lahey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: 'İddianame kabul edilemez' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Beklenen gol 90'da geldi! Vodafone Park'ta skor 3-2 oldu
20:19
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
17:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: "İddianame kabul edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]