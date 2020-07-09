Kosova'da gazilerden mahkemeye tepki

Kosova'da gaziler, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye tepki amacıyla protesto gerçekleştirdi.

Kosova'da gaziler, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesinin hazırladığı iddianameye tepki göstererek, sokaklara döküldü. Başkent Priştine'de Kurtuluş Savaşını Korumak sloganıyla gerçekleştirilen protestoda gazilere yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı protestoda gaziler, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun özgürlük savaşının lekelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Dernekleri Başkanı Hysni Gucati, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkanı Kadri Veseli'ye karşı Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

UÇK LİDERİNE YAPILAN SUÇLAMA DÜNYAYI ŞAŞIRTTI

Savcının eyleminin pervasız ve haksız olduğunu öne süren Gucati, Sırbistan ve müttefikleri tarafından 20 yıldan bu yana UÇK'ya karşı yapılan haksız ve tek taraflı suçlamalara karşı çıkmak için olağanüstü şartlarda Kosova'nın dört bir yanında bir araya geldik. UÇK liderlerine yönelik suçlamaların yapılması medeni dünyayı şaşırttı ifadelerini kullandı. Gucati tek taraflı davranan ve şüpheli kararlar alan bu iddianameyi kabul etmediklerini belirterek mahkemenin iddianame hakkındaki kararının Kosova'ya ve özgürlüğüne doğrudan saldırıyı teşkil ettiğini vurguladı. Öte yandan, Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, 1998-1999 yıllarında Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık görevinde bulunmuş, Savaş sonrası dönemde de Thaçi ile Veseli, önemli görevlerde yer almıştı. Thaçi şu anda Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini yürütürken, daha önce Kosova Meclis Başkanı görevinde bulunan Kadri Veseli de muhalefet partisi PDK'nın genel başkanlık görevini yürütüyor.